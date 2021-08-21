Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yer aldığı Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'in çekimleri Ayvalık'ta başladı. Büyüküstün ve Boz, çekimler esnasında yan yana otururken objektiflere takıldı.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.