Son Dakika Haberleri: Murat Boz, İzmir'deki Özel Galada Hayranlarıyla Buluşacak

Murat Boz, İzmir'deki Özel Galada Hayranlarıyla Buluşacak

27 dakika önce

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı, büyük merakla beklenen "Öldür Beni Sevgilim" filminin İzmir özel gösterimi, 2 Mart Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleşecek.

Murat Boz, İzmir'deki Özel Galada Hayranlarıyla Buluşacak, System.String[]
Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı, büyük merakla beklenen "Öldür Beni Sevgilim" filminin İzmir özel gösterimi, 2 Mart Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleşecek.

BKM Film yapımcılığında beyazperdeye taşınan "Öldür Beni Sevgilim" filmi için İzmir'de özel bir gala düzenlenmeye hazırlanılıyor. 2 Mart Cumartesi günü saat 16.15'de düzenlenecek özel galaya, filmin başrol oyuncuları da katılacak.

Filmin kadrosunda Murat Boz ve Seda Bakan'ın yanı sıra; Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi oyuncular yer alırken, ziyaretçiler, AVM'deki söyleşi sonrası oyuncularla film izleme fırsatı da yakalayacak.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaristliğini Murat Dişli'nin üstlendiği Öldür Beni Sevgilim filminde organizasyonu BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans üstlenirken, yetkililer, anlamlı galaya ziyaretçileri davet etti.

Öldür Beni Sevgilim filminde ise birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

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