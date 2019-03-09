Murat Boz Kadirlileri Şarkılarıyla Coşturdu
19 dakika önce
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadirli'de konser veren Murat Boz hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadirli'de konser veren Murat Boz
hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.
Kent Meydanı'nda bulunan eski otogar içerisinde düzenlenen konsere Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan
ve Murat Boz hayranları katıldı. Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alan Murat Boz birbirinden güzel şarkıları ile Kadirlililere unutulmaz bir gece yaşattı.
Sahneye gelen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Murat Boz'un doğum gününü kutladı. Karatepe
kilimi hediye edilen Boz daha sonra konsere devam etti. - Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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