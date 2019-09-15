Son Dakika Haberleri: Murat Boz'un büyük pişmanlığı
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Murat Boz'un büyük pişmanlığı

5 dakika önce

İkili, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti.

Murat Boz'un büyük pişmanlığı, System.String[]

İkili, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti. Aksu ile daha önce hiç müzikal bir işbirliği yapmayan Boz'un, "Bugüne kadar kendisiyle çalışmadığım ve tanışmadığım için pişmanım" dediği gelen haberler arasında...

Aksu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35 
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