Murat Boz'un büyük pişmanlığı
5 dakika önce
İkili, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti.
İkili, önümüzdeki hafta stüdyoda buluşmak üzere sözleşti. Aksu ile daha önce hiç müzikal bir işbirliği yapmayan Boz'un, "Bugüne kadar kendisiyle çalışmadığım ve tanışmadığım için pişmanım" dediği gelen haberler arasında...
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35
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