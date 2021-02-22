Murat Boz'un hayatındaki kırılma noktası ne?

Murat Boz, Exxen'de yayınlanan Enis Arıkan'ın programında hayatının kırılma noktasını ilk kez açıkladı. Uzun süre Tarkan'ın vokalistliğini yapan şarkıcı, "Sahne ve stüdyo vokalistliği yaptım. Vokalistlik çok önemli ve değerli bir meslek. Vokalistlik de bir enstrüman aslında. Benim için meslekti bunu böyle kabul etmiştim. Halen kendi konserlerimde arkaya geçip, vokallik yaparım" dedi.& ;





' O KONSERDE KARAR ALDIM'





Sözlerine devam eden Boz, "Aslında hiçbir zaman sahne hedefim olmadı. Ta ki Tarkan'ın Bakü konserinde 35-40 bin kişi vardı. Daha öncede söyletiyordu ama o gün orada 'Asla' parçasını söylemiştim. O gün, 'Benim de şarkılarımı insanlar söylesin. Bu duygu başka bir şey' dedim. Hayatımın kırılma anlarından biri oldu. Sonra karar alıp, 'Solo kariyerime devam edeceğim' demiştim" şeklinde konuştu.& ;