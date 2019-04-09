Son Dakika Haberleri: Murat Bülbül, CHP Kuzey Bavyera'nın Yeni Başkanı

Murat Bülbül, CHP Kuzey Bavyera'nın Yeni Başkanı

47 dakika önce

KUZEY Bavyera CHP Birliği, olağan genel kurulda yeni yöneticilerini seçti.

Murat Bülbül, CHP Kuzey Bavyera'nın Yeni Başkanı, System.String[]
KUZEY Bavyera CHP Birliği, olağan genel kurulda yeni yöneticilerini seçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayana genel kurulda Divan Başkanlığı'na CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Ali Hikmet Akıllı, başkan yardımcılığına Seyfettin Karagöl, divan katipliklerine de Tüm Güney ve Ece Öztürk getirildi.

Eski başkan Rifat Çolak'ın aday olmadığı kurulda, faaliyet ve mali raporun okunmasından sonra eski idare heyeti aklandı. Yapılan oylamada da tek başkan adayı olan Zirndorf 3. Belediye Başkanlığı görevini yürüten Murat Bülbül, üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

BİRLEŞTİRİCİ OLACAĞIM

Türkiye'deki genel seçimerde Bayburt'tan CHP milletvekili adayı gösterilen Bülbül, sadece Kuzey Bavyera da değil tüm Bavyera'da birleştirici olacağını söyledi. CHP Kuzey Bavyera Yeni Yönetim Kurulu Olcay Aksu, Aysun Uysal, İnan Naki, Cengiz Güneş, Ece Öztürk, Alpaslan Göksin, Havva Akın ve Serkan Ural 'dan oluştu.

Ali Demir, Aşur Coşkun ve Seyfettin Karagöl denetleme kurulunda, Tahsin Doğanay, Garip İnan ve Turgut Uluca da disiplin kurulunda yer aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:36 

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