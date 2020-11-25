Murat Can Ünverdi; Sosyal Medya Patronu - Son Dakika

Murat Can Ünverdi; Sosyal Medya Patronu

25.11.2020 17:22
Murat Can Ünverdi; Sosyal Medya Patronu, System.String[]

Murat Can Ünverdi Sosyal medyanın her alanda olduğu gibi iş dünyasında da yeri artık tüm markalar tarafından kabul edilmiş durumda.

Murat Can Ünverdi Her insan ya da her marka farklı stratejiler ile sosyal medyada faaliyetlerini sürdürmeye arttırdı. Özellikle teknolojinin ve internetin bu kadar yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte sosyal medyaya olan önem daha da arttı. Bu da zaman içerisinde sosyal medya ajansı gibi dijital ajans sayısının artmasına olanak sağladı. Ancak her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da bazı sorunlar gündeme gelmeye başladı.

Adını Duyuran İsim

Alanında uzman olmayan insanlar tarafından gerçekleştirilen pazarda yaşanan yanlışlıklar bir anda krizlere dönüşmeye başladı.Yaşanan bu olaylar karşısında insanlar ya da markalar alanında uzman ve isimlerini duyurmuş sosyal medya patronları ile çalışmaya başladı.Ülkemizde de son yıllarda adını duyuran isimlerden birisi Murat Can Ünverdi oldu.

Dahi Çocuk Unvanını Elinde Tutuyor

Sosyal medyanın hızlı gelişmesi ile birlikte alanda yaptığı yatırımlar ile ses getirmeyi başaran genç yetenek özellikle Google, YouTube ve Instagram'daki çalışmaları ile dikkat çekiyor.Öncelikle yaptığı analizler sonucu müşterilerin beklentilerini ortaya koyan CEO Murat Can Ünverdi, bu yönde projeler üretiyor.Birlikte çalıştı firmaların ve müşterilerini sosyal medya alanlarında hem de arama motorlarında en ön sıralarda yer almasını sağlayan Ünverdi sosyal medyanın dahi çocuğu unvanını elinde tutuyor.

Farklı Projeler Ve Farklı Yenilikler

Google'da, Instagram'da ve YouTube'dan yaptığı işler ve ses getirmesinin yanı sıra müşterilerini en öne taşınmasını da sağlayan Murat Can Ünverdi sektörde imkansızların adamı olarak nam salmış durumda.Özellikle Instagram tarafından onaylanan mavi tik projeleri ile gündeme oturan Ünverdi yeniliklere imza atmaya doymuyor.Her gün farklı bir proje ve farklı bir yenilik ile adını gündemde tutmayı başaran isim Murat Can Ünverdi sektörde lider olma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medya uzmanı genç girişimci Murat Can Ünverdi CEO'luk görevini yürüttüğü ajans ile birlikte sektörde çok sayıda yenildiğinde öncüsü olmaya devam ediyor.

Murat Can Ünverdi; Sosyal Medya Patronu

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Son Dakika Güncel Murat Can Ünverdi; Sosyal Medya Patronu - Son Dakika


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