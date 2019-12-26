Murat Cavcav'dan Çebi'nin sözlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Cavcav'dan Çebi'nin sözlerine destek - Son Dakika Spor

Murat Cavcav'dan Çebi'nin sözlerine destek

6 saat önce

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Eski klasik yöntemleri uygulamasınlar.

Murat Cavcav'dan Çebi'nin sözlerine destek, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Eski klasik yöntemleri uygulamasınlar." sözlerine destek verdi.


Futbol gündeminin ana konusunun yine hakemler olduğunu belirten Cavcav, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi biteli günler oldu ama o maçtaki tartışmalı pozisyonlar gündemden hala düşmedi. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısını televizyondan takip ettim. Kim haksız kim haklı konusuna hiç girmeyeceğim, bu benden çok ilgili kurumların ve kamuoyunun takdiridir." diye konuştu.


"Ahmet Bey'in 'Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar.' sözüne destek vermeden de geçemeyeceğim." ifadesini kullanan Murat Cavcav, ?"Ahmet Bey'in uyarısına her Gençlerbirlikli gibi ben de sonuna kadar katılıyorum. Sayın Beşiktaş Başkanı'nın 'bal çalmak, eski klasik yöntemler' sözleriyle ne kastettiğini, ülke futbolunu takip eden herkes bilir. Beşiktaş ile yarın oynayacağımız maça neyse ki Fırat Aydınus gibi kendini kanıtlamış, tecrübeli bir hakemimiz verildi de bizim de endişelerimiz biraz olsun azaldı." değerlendirmesinde bulundu.


"Güveni kaybettik"


Murat Cavcav, futbolda "güvenin" kalmadığını dile getirerek, "Kurumlar birbirine güvenmiyor." dedi. "İşin özeti, futbolun içindeki hiç kimse birbirine güvenmiyor." diyen Cavcav, "Rakibimizin hakemden canı yandıysa, bizim maçta telafi ederler mi korkusu içimize düşüyor. ya da 'şu hakem o düdüğü, bilmem şu maçı telafi için çaldı.' değerlendirmeleri yapılıyor, 'Ceza sahası içinde düşen şu futbolcuysa kesin penaltı değil.' gibi yorumlar" örneklerini verdi.


Birlik olamadan ülke futboluna katkı verilemeyeceğini vurgulayan Cavcav, şöyle devam etti: "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de Ali Koç'un da Mustafa Cengiz'in de Murat Cavcav'ın da hakemlerle ilgili beyanat vermesi en demokratik hakkıdır. Amacım asla güzide kulübümüzün saygıdeğer bir başkanını eleştirmek değil. Ahmet Bey'in, Ali Bey'in ya da Mustafa Bey'in böyle şeylere tenezzül etmeyeceğine, hakemlerimizin de maçlarımızı etki altında kalmadan tarafsız yöneteceğine eminim.?"


"Futbol konuşulsun"


Beşiktaş maçıyla ligin ilk devresinin kendileri için yarın sona erdiğini dile getiren Cavcav, "Amacımız elbette devreyi üç puanla tamamlamak, bunun için de tüm hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.


"Cezalılarımız var, eksiğimiz çok ama nihayetinde sahada Gençlerbirliği armasını taşıyan kırmızı-siyah formaya layık futbolcular olacak." diyen Murat Cavcav, "Umuyorum ki yarın akşam sadece futbolun konuşulduğu, iki takım futbolcularının, taraftarlarının ve yöneticilerinin centilmence bir araya geldiği güzel bir maç izleriz." dileğinde bulunarak sözlerini tamamladı.


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Beşiktaş Spor Kulübü, Gençlerbirliği, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 
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