Son Dakika Haberleri: Murat Cavcav'dan Fatih Mert'e "hayırlı olsun" ziyareti
Son Dakika Spor Murat Cavcav'dan Fatih Mert'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika Spor

Murat Cavcav'dan Fatih Mert'e "hayırlı olsun" ziyareti

6 saat önce

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Cavcav, Mert'e sarı-lacivert çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" temennisini iletti.

Murat Cavcav'dan Fatih Mert'e

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Cavcav, Mert'e sarı-lacivert çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" temennisini iletti.


Cavcav ayrıca, iki dost kulübün zor süreçleri atlatıp bir an önce ligde layık olduğu yerlere geleceğine inandığını söyledi.


Sarı-lacivertli kulübün 31 Ekim Perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'nın iki güzide kulübünün her zaman ligde en iyi yerleri hak ettiğini aktardı.


MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği kulüplerinin başkan ve yöneticileri, ziyaretin ardından fotoğraf çektirdi.

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Gençlerbirliği, Fatih Mert, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:33 
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