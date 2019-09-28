Son Dakika Haberleri: Murat Cavcav: "Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik"
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Murat Cavcav: "Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik"

1 saat önce

Sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Cavcav, "Kırmızı kartlar, hakemler, hatalar.

Murat Cavcav:

Sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren Cavcav, "Kırmızı kartlar, hakemler, hatalar... Sezonun 3. haftasında şampiyonluğa oynamış Medipol Başakşehir'e karşı iyi takım olduğumuzu gösterdik. Daha sonra da yenilgisiz Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı üstün oynadık ama istediğimiz galibiyetleri alamadık. Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor'u yenerek tur atladık ve ardından başkent derbisine odaklandık." ifadelerini kullandı.


Ligde ilk 3 maçını kaybeden ardından oynadığı 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı takımın başkanı Cavcav, "Giderek artan bir performansımız var. Maç kazanmanın, galibiyetin zamanı geldi. Bunun için derbiden daha güzel ortam olamaz. Başkentte 7 yıl sonra derbi oynayacağız. Derbiyi kazanarak iyi oyunumuzu böyle anlamlı bir galibiyetle süslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Futbolcularıma güveniyorum"


"Ankara derbisi başkentin futbol bayramıdır." diyen Cavcav, şunları kaydetti:


"Derbiyi de bayramı da galibiyeti de çok özledik. 7 yıl sonra oynayacağımız bu derbiyi kazanarak bir kez daha tarihe geçmek istiyoruz. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz. Futbolcularıma güveniyorum. Sezon öncesi takımımıza yeni isimler kattık. Artık uyum sorunumuzun kalmadığını, adımızda yazdığı gibi 'birlik' olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yarın derbide alacağımız bir galibiyetiyle taçlandırmalıyız. Seyredenlerin keyif alacağı, tribünlerin dolu olduğu bir maç temenni ediyorum. Tüm Ankaralıları bu derbi bayramına davet ediyorum."


Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:16 
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