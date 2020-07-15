Murat Cavcav: "Hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz..." - Son Dakika

Murat Cavcav: "Hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz..."

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen ve son iki hafta öncesi tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkararak biraz olsun rahatlayan başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen ve son iki hafta öncesi tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkararak biraz olsun rahatlayan başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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"Pandemi sonrası hiçbir takımın bıraktığı yerden başlamayacağını, ilginç sürprizlerin olacağını tahmin ediyorduk." diyen Cavcav, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle "mini lige" iyi başlangıç yaptıklarını, sonrasında ise hatırlamak istemedikleri iki maç oynadıklarını ifade etti.


Üst üste aldıkları iki mağlubiyet sonrası futbolcularla bir araya gelerek uyarılarda bulunduklarını aktaran Cavcav, "Onlara olan güvenimizi hatırlatarak yeniden toparlanma sürecine girdik. Üç maçta aldığımız 5 puanla da ligin son iki haftasına görece rahat giren takımlardan biriyiz. Ama hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz." diye konuştu.


Cavcav, futbolcularına olan güvenini dile getirerek, "Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarımız var. Futbolcularımızın bu maçlardan da alınlarının akıyla çıkacaklarına inanıyorum. Biz yöneticiler iki haftayı tamamlayıp, eylülde başlayacak yeni sezon için ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, yeni sezon öncesi tüm kulüpleri zorlu bir sürecin beklediğini belirterek, şunları kaydetti:


"Tüm takımları pandemi sonrası lig dönemi kadar zorlu bir süreç daha bekliyor. Planlamamızı iyi yapıp, hızlı ve doğru adamlar atmalıyız. Sözleşmesi bitenler, gelecekler, gidecekler... Bunların hepsi hem maddiyat hem de doğru planlama gerektiriyor. Alt ligden düştüğümüz günün ilk yıl dönümünde tekrar ait olduğumuz lige dönme başarısı gösterdik. Olağanüstü bir sürecin yaşandığı sezonu olağanüstü dikkat, çaba ve emekle 2 maçımızı da kazanarak tamamlamak, ardından da ait olduğumuz ligde köklerimizi sağlamlaştıracak planlamalar yapmak istiyoruz."


Süper Lig'de 36 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, 33. hafta mücadelesinde 19 Temmuz Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.


İttifak Holding, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:56 

Son Dakika Spor Murat Cavcav: 'Hiçbir şey bitmedi. Matematik garanti vermeden biz de bitti demeyeceğiz...' - Son Dakika Spor
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