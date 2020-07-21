Murat Cavcav: Kimseden tek kuruş destek almadan takımımızı ligde bıraktık

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi.



Başkent temsilcisinin başkanı Murat Cavcav, olağanüstü şartlarda olağanüstü bir sezonun yaşandığını belirterek, "Tüm takımlar hem psikolojik hem de ekonomik olarak inanılmaz zorluklarla baş başa kaldı. Son haftaya kalmadan korkulu rüya yaşamadığımız için sevinçliyiz" diye konuştu.



Cavcav, "Diğer maçlarla değil de kendi maçımızla bu sonucu elde etmek isterdik ama ligin bir maraton olduğunu hep bu durumlar için söylüyoruz zaten. Puan tablosu bize, Malatya deplasmanından alınan bir puanın da Göztepe deplasmanından alınan üç puanın da ne kadar değerli olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.



Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Cavcav, "Ligin demirbaşlarından biriyken bir senelik ara verdik ve geri döndük. Kalıcılığımızı göstermek adına, eski güzel günlerimize dönmenin başlangıcı adına bu sezon ligde kalmak çok önemliydi. Zaman zaman yaşadığımız o kötü sezonun psikolojik engelleriyle de uğraştık. Çok rahatken de sıkıntılı dönemlerde de 'acaba' dediğimiz oldu. Ama pes etmedik" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ BİR GENÇLERBİRLİĞİ GÖRECEĞİZ"



Cavcav, salgın sürecinin tüm takımları inanılmaz derecede etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına son derece çaba gösterdik. Merak ediyorum, salgın sürecinde maaş ödemeye çalışan Gençlerbirliği gibi kaç kulüp vardı. ya da en önemlisi bu kulüplerden kaçı kendi yağında kavrularak bunu sağlamaya çalıştı. Kimseden ekonomik olarak tek kuruş destek almadan takımımızı ligde bıraktık. Gençlerbirliği için ligde kalmak başarı olmamalı ama taraftarımızdan bir senelik arayı ve sonrasındaki ekonomik ve psikolojik faktörleri göz önünde bulundurmalarını rica ediyorum."



"İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğiz" diyen Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gelecek sezonların, korkulu rüya görmediğimiz, şanlı günlerimize döndüğümüz dönemler getirmesi en büyük temennim. Bu sezon taraftarımızın destekleri de yapıcı eleştirileri de uyarıları da bize güç verdi. Ben Gençlerbirliği taraftarının, bu armaya aşkını biliyorum, onlara mahçup olmamak için yönetim kurulu üyelerimle gece gündüz çalışıyorum. Eksiğimiz olmuştur ama samimiyetimizden şüphe etmesinler. Murat Cavcav'ın bu arma için neler yapabileceğini, bu armaya ne kadar bağlı olduğunu unutmasınlar. Taraftarımız Ankara ya da ülkemizde değil dünyada eşine az rastlanır bir kimliğe sahip. İnanıyorum ki biz birlik oldukça çok daha güzel günleri birlikte yaşayacağız."



Kümede kalmayı garantileyen Gençlerbirliği, sezonu sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçla tamamlayacak.



