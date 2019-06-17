Son Dakika Haberleri: Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"
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Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"

19 dakika önce

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Murat Cavcav:
Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, "Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim" şeklinde konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor
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