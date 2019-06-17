Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"
19 dakika önce
Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.
Gençlerbirliği
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
yönetimi, MKE Ankaragücü
ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan
ile görüşme kararı aldı.
Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, "Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim" şeklinde konuştu. - ANKARA
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