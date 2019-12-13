Murat Cavcav: "Önümüzde hala uzun bir maraton var..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Cavcav: 'Önümüzde hala uzun bir maraton var...' - Son Dakika Spor

Murat Cavcav: "Önümüzde hala uzun bir maraton var..."

6 saat önce

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Cavcav, Ankara'da arka arkaya oynanacak Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarının önemine vurgu yaptı.

Murat Cavcav:

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Cavcav, Ankara'da arka arkaya oynanacak Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarının önemine vurgu yaptı.


Fenerbahçe maçı sonrası geçen hafta İstanbul'dan istedikleri sonuçla dönemediklerini ifade eden Cavcav, "Çıkardığımız derslerle hem bu oyunun hem de bu tarz skorların tekrarlanmaması için çabalayacağız. Önümüzde hala uzun bir maraton var. Kısa bir mola ve nefes için üç maç sonra devre arasına gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Ankara'da oynanacak karşılaşmalarda Göztepe ve Sivasspor'u her zaman olduğu gibi Gençlerbirliği misafirperverliğine ve centilmenliğine yakışır şekilde ağırlayacaklarını kaydeden Cavcav, "Saha içinde ise formamıza yakışır mücadele sergileyeceğiz ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.


Başkentteki maçların ardından ilk devreyi deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamlayacaklarını hatırlatan Murat Cavcav, "Devre arasına kadar üç maçı en az kayıpla geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında kısa bir iznin ardından ikinci yarı için kampa gireceğiz." şeklinde görüş belirtti.


"En büyük gücümüz taraftarımıza yine çok iş düşecek." diyen Cavcav, şunları kaydetti:


"Ankara ayazını iyi bilen taraftarımız, bizi yine yalnız bırakmayacaktır ve 'Haydi Gençler' tezahüratıyla sahada mücadele eden futbolcularımızın itici gücü olacaktır. Taraftarımızdan lig arasında uzak kalacakları Gençlerbirliği için bu iki maç stattaki yerlerini alıp, kırmızı-kara takımlarını son dakikaya kadar desteklemelerini rica ediyorum."


Sivasspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:17 
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