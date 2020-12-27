Murat Cavcav: Pandemi illeti futbolu da derinden etkiledi

değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz durumun devam ettiğini belirterek, "Sezon bitti, yeni sezona başladık ama biz hala maç öncesi teknik taktik konuları değil pozitif negatif vakaları takip etmek zorunda kalıyoruz. Maçlar hakikaten kolay ortamda oynanmıyor. Tüm sporculara ve takımlara sabır diliyorum. Öte yandan da hayat devam ediyor. Maçlarımızı oynuyoruz. Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Pozitif vakalar ve sakatlıkların olumsuz etkisisini yaşadık ama yavaş yavaş toparlanıyoruz. Pandemiyle mücadele etmeyi öğreniyoruz. Bu olumsuz durumlardan hem maç kazanarak hem oyuncu kazanarak çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISI BİR MARKA"Başkan Murat Cavcav, pandeminin de etkisiyle altyapıdaki oyuncular için planlama yaptıklarını söyledi. Cavcav, "Gençlerbirliği altyapısı bu konuda bir marka. Son haftalarda görüyorsunuz hem Arda Kızıldağ hem Ömürcan Artan takımın değişmez isimleri oldu. Sezon başında kadromuzu kurarken, pandemi nedeniyle oyuncularımızdan faydalanamayacağımız dönemleri ve 5 oyuncu değişikliğini de hesaba katarak planlama yaptık. Gençlerimiz forma için mücadele etsin, şans bulsun, bir daha da formasını bırakmasın istedik. Armamızın, yetiştirdiğimiz gençlerle daha da yükseklere çıkacağına inanıyoruz. Gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu."2021 YILI İÇİN UMUT DOLUYUZ""2021 yılının arifesinde umut doluyuz" diyen Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözünü hatırlatarak herkese öncelikle sağlık ardından da mutluluk ve huzur diliyorum. Ülke olarak el birliğiyle dayanışma içinde zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Olumsuzlukları geride bırakarak yolumuza daha güçlü devam edeceğimize inanıyorum."

- Ankara