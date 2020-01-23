Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik - Son Dakika
Son Dakika Magazin Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik - Son Dakika Magazin

Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik

6 saat önce

İkili, kentteki bir AVM'de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı.

Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik, System.String[]

İkili, kentteki bir AVM'de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı. Cemcir, kıyafet tercihleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Deniz Kuvvetleri burada. Burada okuduğum için Hatay'ın Atatürk'ün vatan toprağına katmayı en çok istediği yer olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım istedik. Tamamen vatanseverlik."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:59 
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