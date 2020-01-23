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Murat Cemcir: Bizimki tamamen vatanseverlik
6 saat önce
İkili, kentteki bir AVM'de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı.
İkili, kentteki bir AVM'de gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya askeri kamuflaj giyerek katıldı. Cemcir, kıyafet tercihleriyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Deniz Kuvvetleri burada. Burada okuduğum için Hatay'ın Atatürk'ün vatan toprağına katmayı en çok istediği yer olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan bir hatıra olarak üzerimizde taşıyalım istedik. Tamamen vatanseverlik."
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:59
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