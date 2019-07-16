Son Dakika Haberleri: Murat Cemcir'den, 15 Temmuz Şehitler Günü için anlamlı şiir
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Murat Cemcir'den, 15 Temmuz Şehitler Günü için anlamlı şiir

4 saat önce

Son dönemde Türk sinemasında önemli işlere imza atan sanatçı Murat Cemcir, 15 Temmuz Şehitler Günü'nün 3. yıl dönümü için duygularını ifade eden bir şiir kaleme aldı.

Murat Cemcir'den, 15 Temmuz Şehitler Günü için anlamlı şiir, System.String[]
Son dönemde Türk sinemasında önemli işlere imza atan sanatçı Murat Cemcir, 15 Temmuz Şehitler Günü'nün 3. yıl dönümü için duygularını ifade eden bir şiir kaleme aldı.

Vatan sevgisini ve ruhunu Çanakkale'den Samsun'a, Kore'den Kıbrıs'a ve nihayet 15 Temmuz'a kadar ele alan şiirinde, Türk milletinin destansı zaferlerine değinen Murat Cemcir, bir ruhu temsil etmenin, vatan ve bayrak için şehit olabilmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan Murat Cemcir, Türk sinemasının gelişimiyle ilgili özel bir toplantı için Güney Kore'de bulunuyor.

Murat Cemcir'in vatansever paylaşımı takipçileri tarafından övgüyle karşılandı. - İSTANBUL
Murat Cemcir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
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