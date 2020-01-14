Murat Cemcir'den 'Filenin Sultanları' na özel şarkı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Murat Cemcir'den 'Filenin Sultanları' na özel şarkı - Son Dakika Magazin

Murat Cemcir'den 'Filenin Sultanları' na özel şarkı

6 saat önce

Dönüş uçağında 'Filenin Sultanları' ile karşılaşan Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, milli gururlarımızı tebrik etmek için yanlarına gitti.

Murat Cemcir'den 'Filenin Sultanları' na özel şarkı, System.String[]

Dönüş uçağında 'Filenin Sultanları' ile karşılaşan Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural, milli gururlarımızı tebrik etmek için yanlarına gitti. Milli voleybolcularımızı tebrik eden oyuncular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti. 'Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, 'Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, 'File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularımıza şarkı söyledi.


KAHKAHA VE EĞLENCE EKSİK OLMADI


Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filminin Avrupa galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla Almanya, Belçika ve Hollanda'da bulunan 5 ayrı şehirde gerçekleşti. Filmin oyuncuları, başarı ve kahkaha dolu turnenin dönüş uçağında, kazandıkları zaferle tüm Türkiye'yi gururlandıran 'Filenin Sultanları' ile karşılaşınca olanlar oldu. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı dönüş yolculuğu, yerden binlerce kilometre yüksekte adeta zafer kutlamasına dönüştü.

Murat Cemcir, Dönüş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:50 
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