Son Dakika Haberleri: Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz
Son Dakika Magazin Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz

Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz

46 dakika önce

Film ekibi çekimlerin bitmesini Kanyon'da bir akşam yemeğiyle kutladı.

Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz, System.String[]

Film ekibi çekimlerin bitmesini Kanyon'da bir akşam yemeğiyle kutladı. Yemek sonrası basınla bir araya gelen ekip soruları da yanıtladı.


Murat Cemcir muhabirlerin Cem Yılmaz'ın yeni filminin de vizyona girdiğini hatırlatması üzerine "Kahkahanın rekabeti olmaz. Komedi her zaman olsun, herkes başarılı olsun" diye konuştu. Filmdeki aksiyon sahneleri dikkat çeken Ahmet Kural, "Bayağı koşturma ve atlama var. Tabii ki dublör vardı ancak birkaç sahnede ben kendim yer aldım. Aksiyonun dibine vurduk" dedi.

Murat Cemcir, Cem Yılmaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:39 
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