Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz
46 dakika önce
Film ekibi çekimlerin bitmesini Kanyon'da bir akşam yemeğiyle kutladı.
Film ekibi çekimlerin bitmesini Kanyon'da bir akşam yemeğiyle kutladı. Yemek sonrası basınla bir araya gelen ekip soruları da yanıtladı.
Murat Cemcir muhabirlerin Cem Yılmaz'ın yeni filminin de vizyona girdiğini hatırlatması üzerine "Kahkahanın rekabeti olmaz. Komedi her zaman olsun, herkes başarılı olsun" diye konuştu. Filmdeki aksiyon sahneleri dikkat çeken Ahmet Kural, "Bayağı koşturma ve atlama var. Tabii ki dublör vardı ancak birkaç sahnede ben kendim yer aldım. Aksiyonun dibine vurduk" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:39
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