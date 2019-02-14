Son Dakika Haberleri: Murat Çetinkaya: "Mevcut Şartlarda Güçlü Fiyat İstikrarı Odağımızın Öngörülebilirliği Artırarak...

Murat Çetinkaya: "Mevcut Şartlarda Güçlü Fiyat İstikrarı Odağımızın Öngörülebilirliği Artırarak...

2 saat önce

Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda güçlü fiyat istikrarı odağımızın öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendiriyoruz.

Murat Çetinkaya:
Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda güçlü fiyat istikrarı odağımızın öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek

İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Çetinkaya: "Mevcut Şartlarda Güçlü Fiyat İstikrarı Odağımızın Öngörülebilirliği Artırarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]