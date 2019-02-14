Murat Çetinkaya: "Mevcut Şartlarda Güçlü Fiyat İstikrarı Odağımızın Öngörülebilirliği Artırarak...
2 saat önce
Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda güçlü fiyat istikrarı odağımızın öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendiriyoruz.
Murat Çetinkaya
: "Mevcut şartlarda güçlü fiyat istikrarı odağımızın öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendiriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA
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