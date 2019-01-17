Murat Çiftçi: "Dalgalanmalara Rağmen Konut Satışlarının İyi Seviyelerde"
1 saat önce
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu kaydetti.
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi
, dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu kaydetti.
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) açıkladığı Aralık
2018'e ilişkin konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirme yaptı. Dövizde yaşanan yüksek dalgalanmalara rağmen konut satışlarının iyi seviyelerde olduğunu belirten Çiftçi, "Son dönemlerdeki konut alımında faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev alma sektörü gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladı" dedi.
Tasarrufa dayalı faizsiz ev alanların oranı yükseliyor
Son iki yılda kredili ev satışlarının yüzde 37'den yüzde 5'e düştüğünü kaydeden Çiftçi "Durum, uygulamış olduğumuz tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerini zorunlu hale getirdi. Bu yöntemlerle ev sahibi olanların oranı her geçen gün büyük artış gösteriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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