Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü

16.05.2022 14:48
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilkbaharın renklerine bürünen Murat Dağı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilkbaharın renklerine bürünen Murat Dağı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz'de yer alan 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı, ilkbahar renklerine büründü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzakta bulunan Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan dağda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karların erimesiyle yeşile bürünen doğa, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran, bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Murat Dağı, yaylaları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan hem termal hem de kayağı sevenlerin uğrak yeri Murat Dağı, doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyenleri de ağırlıyor.

Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü
Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü

YORUMLAR
500
CHP'li Bayraktutan: 'Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir' CHP'li Bayraktutan: 'Hopaspor'un başına gelebilecek olumsuzluk Kütahya Valisi'ne aittir' Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Dağı ilkbaharın renklerine büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement