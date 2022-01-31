Murat Dağı Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Zirveye yakın konumdaki kayak merkezinde yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi imkanı sunan Murat Dağı, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.

Kar kalınlığının 70 santimetre ölçüldüğü Murat Dağı'nda, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçiriyor. 1850 rakımdaki kayak pistlerine akın eden tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğleniyor.

Kayak Merkezi Müdürü Ayhan Keskin, AA muhabirine, sömestir tatili nedeniyle Murat Dağı'nın en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

Merkezin ilk kez kayak yapacak kişilerce daha çok tercih edildiğini belirten Keskin, "Tesisimiz 2012 yılında faaliyete geçti. Bugüne kadar her yıl çok sayıda misafiri ağırladık. Kayak merkezimize İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak ve Kütahya'dan misafirlerimiz geliyor. Sömestir tatili dolayısıyla yoğun ilgi var. Buraya gelenler memnun olmuş şekilde ayrılıyor." diye konuştu.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin de Murat Dağı'nda diğer kayak merkezlerinden farklı olarak ücretsiz kayak eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Her yaştan kişiye eğitim verdiklerini dile getiren Keskin, "Gediz Belediyesinin 'İlk Kayağımı Murat Dağı'nda Öğreniyorum' adlı projesi kapsamında ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kayak eğitimimiz yaklaşık 45 dakika sürüyor. Hafta sonları yaklaşık 500 kişiye eğitim veriyoruz. Eğitimlerde bir insanın kayak yapabileceği kadar temel teknikleri öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den gelen Yasin Demirbilek, son 3 yıldır sömestir tatilini ailesiyle birlikte Murat Dağı'nda değerlendirdiğini belirtti.

Uşak'tan gelen Murat Özkan da Murat Dağı'nın ilk kez kayak yapanlar için ideal bir yer olduğunu aktardı.