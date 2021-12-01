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Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

01.12.2021 09:45
Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bulunan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bulunan 2 bin 312 metre yükseklikteki Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Murat Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte 1800 metresinde bulunan Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi ve 1450 metresindeki Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Merkezi, dün saat 21.30'da başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, kış sezonunun başlamasını bekleyen sporcuları sevindirdi. Yağışla birlikte Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri'nde kış turizmine yönelik hareketliliğin de artması bekleniyor.Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Murat Dağı'ndaki kar kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, bölgesel anlamda büyük bir gelişme potansiyeli yaratacak bir imkana sahip olduklarını söyledi. Akçadurak, "Yağan ilk karla birlikte kış turizmi ve kayak severleri termal turizm ve kış turizminin merkezi olan Murat Dağı Kaplıcası Termal Turizm Tesisleri ile Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde çok güzel bir kış sezonu geçirmeye davet ediyorum" dedi.


Kayak Merkezi, Murat Dağı, Termal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika


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