Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporunun iptali davası - Son Dakika
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Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporunun iptali davası

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davanın kararı 15 gün sonra açıklanacak.

Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporunun iptali davası, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davanın kararı 15 gün sonra açıklanacak.

Kütahya İdare Mahkemesinde görülen davaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatları ile davacı tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Murat Dağı'nda altın madeni aranmasının uygun olmadığına dair görüş bildiren bilişkişi heyeti raporu hakkında taraflara söz hakkı verildi.

Davacı taraflar, mahkeme heyetinin bilirkişi raporunu dikkate alarak ÇED raporunun iptalini istedi.

Bakanlık avukatları ise bilirkişi heyetinin psikolojik baskı altında rapor hazırladığını, mahkeme heyetince yeni bir bilirkişi tayin edilmesini, ya da davanın tümüyle reddedilmesi talebinde bulundu.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sonucun 15 gün sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırdı.

Mahkeme çıkışında CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yaptığı basın açıklamasında, bakanlık avukatlarının bilirkişi heyetinin baskı altında rapor düzenlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor geçerlidir. Mahkeme heyetine, hakimlerimize güveniyoruz. 15 gün sonra açıklanacak kararda ÇED raporunun iptali yönünde karar çıkmasını bekliyoruz." dedi.

İlçeye bağlı Karaağaç köyü sınırlarındaki 510 hektarlık alanda altın aranması için verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Kütahya İdare Mahkemesine başvurulmuştu.

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Dağı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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