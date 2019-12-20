Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika

Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda altın madeni arama çalışmasına ilişkin olumlu verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu mahkeme tarafından iptal edildi.

Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda altın madeni arama çalışmasına ilişkin olumlu verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu mahkeme tarafından iptal edildi.

Çalışmalara ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle Kütahya İdare Mahkemesi'nde açılan davada karar açıklandı.

Mahkemenin kararında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu" kararının, harita mühendisliği açısından koordinatları onaylanan keşif ve ilgili bölümlerde yer alan açıklamalar bağlamında, biyoloji ve kimya bilimi ile çevre, hidrojeoloji, jeoloji, maden, orman ve ziraat mühendislikleri açısından uygun olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırdığı aktarılan kararda, "ÇED raporunun anılan risklere yönelik alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve birtakım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirlerle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yaptığı yazılı açıklamada, "Murat Dağı için mücadelemiz sonuç verdi. Murat Dağı davasında mahkeme, ÇED olumlu kararını iptal ederek, Gediz Havzası ve çok önemli su kaynaklarını barındıran Murat Dağı'nın yok olmasına izin vermedi. Termik santrallere filtre takılmamasını 'veto' ettirdikten sonra ikinci mücadeleden de zaferle ayrıldık. Karar tüm bölge halkına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Karaağaç köyü sınırlarındaki 510 hektarlık alanda altın aranması için verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Kütahya İdare Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada çalışırken tarihi eser buldu
Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
05:38 YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
05:31 Bursa'da hurda kâğıt deposunda yangın: 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
05:30 Bursa'da hurda kağıt deposunda yangın 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
05:24 BURSA'DA HURDA KÂĞIT DEPOSUNDA YANGIN: 4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
05:18 Atık kağıt deposu yandı - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 05:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporu iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]