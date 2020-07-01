Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin ÇED raporunun iptali onandı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda altın madeni arama çalışmasına ilişkin olumlu verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun mahkemece iptal kararının Danıştay tarafından onandığı bildirildi.



Kütahya Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Murat Dağı'nda altın, gümüş madeni kapasite artırımı, cevher zenginleştirme tesisi kırma-eleme tesis projesi kapsamında alınan ve Kütahya İdare Mahkemesince 16 Aralık 2019'da karara çıkan Murat Dağı'ndaki altın zenginleştirmesi ile ilgili ÇED raporunun iptaline ilişkin kararın, Danıştay 6. Dairesi tarafından oy birliği ile onandığı duyuruldu.