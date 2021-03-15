Murat Dağı'nda iki mevsim bir arada - Son Dakika

Murat Dağı'nda iki mevsim bir arada

Kütahya'nın Termal Kayak Merkezi Murat Dağı'nda iki mevsim bir yaşanıyor.

Kütahya'nın Termal Kayak Merkezi Murat Dağı'nda iki mevsim bir yaşanıyor. Bir yanda bahar havası bir yandan da hala kış mevsiminin yaşandığı Gediz ilçesinde kardelenler çiçek açmaya başladı. Vali Ali Çelik, çiçek açan kardelerin görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Çelik, "Zor olanın güzelliğinde bahara hayat veren çiğdemler çiçeklendi. Yüreğimiz toprağın vefası ve çiğdem çiçeğinin kararlılığıyla buluştuğunda yaşam baharın neşesiyle kucaklaşacak. Bu zor pandemi günlerini geçirdiğimizde karda açan çiğdemler gibi daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı. (Hüseyin Efe/İHA)

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