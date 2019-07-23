Son Dakika Haberleri: Murat Dağı'nda kurulacak altın madenine tepki
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Murat Dağı'nda kurulacak altın madenine tepki

54 dakika önce

Uşak ve Kütahya sınırındaki Murat Dağı'na kurulması planlanan altın madeni için basın açıklaması yapıldı.

Murat Dağı'nda kurulacak altın madenine tepki, System.String[]
Uşak ve Kütahya sınırındaki Murat Dağı'na kurulması planlanan altın madeni için basın açıklaması yapıldı.
Uşak'ta bir otelde düzenlenen toplantıya bazı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çevre kuruluşları katıldı.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, toplantıda, Murat Dağı'nda maden açılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Kendi adına gerekli davaları açtığını ifade eden Yalım, şöyle konuştu:
"Yer altındaki kaynakların yeryüzüne çıkarılmasına karşı değiliz. O yer altı zenginliğinin ülkemizin ekonomisine ve istihdamına etkisi varsa biz bunun destekçisiyiz ancak Murat Dağı çok hassas. Artvin'deki Cerattepe gibi ormanların talan edilip 2 milyon kişinin içme suyunu ve tarımsal suyunu karşılayan Murat Dağı'ndaki bu çalışmaya kesinlikle karşıyız."
Murat Dağı, Kütahya, Yalım, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:19 Kaynak: AA
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