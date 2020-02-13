Murat Dağı Termal Kayak Merkezi geçen yılın ziyaretçi sayısına bir ayda ulaştı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde termal ile kayak keyfinin bir arada yaşanabildiği Murat Dağı'nda, geçen yıl 3,5 aylık sezondaki ziyaretçi sayısına bu sene bir ayda ulaşıldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan 41 derece sıcaklığı olan termal kaynaklara sahip olmasıyla Kütahya ve çevre illerdekilerden büyük ilgi görüyor.

Zor, orta ve kolay seviyelerde toplam 1735 metrelik 3 piste sahip Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, geçen yıl 3,5 aylık sezonda 10 bin kişiyi konuk etti. Bu yıl hizmete açılan 735 metrelik T-bar ve 300 metrelik babylift ile daha modern özelliklere kavuşan tesise, 2020 sezonunun açıldığı 10 Ocak'tan bu yana 10 bin kişi geldi.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü Ayhan Keskin, AA muhabirine, tesisin bu sezon özellikle hafta sonlarında ve sömestir tatilinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Sezonun sona ereceği 30 Mart'a kadar ziyaretçi sayısının 20 bine ulaşacağını öngördüklerini ve tesiste ücretsiz kayak ile snowboard eğitimi verildiğini de dile getiren Keskin, "Bungalovlar ile Gediz ilçesindeki otellerimiz hafta sonlarında tamamen dolu. Denizli, Bursa, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'dan vatandaşlarımız kayak merkezimize ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.