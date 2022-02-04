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Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde JAK, UMKE ve 112 ekipleri görevlerini sürdürüyor - Son Dakika

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde JAK, UMKE ve 112 ekipleri görevlerini sürdürüyor

04.02.2022 15:35
Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde JAK, UMKE ve 112 ekipleri görevlerini sürdürüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (?JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kayak yaparken pistlerin dışına çıkarak kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan kayak merkezinde görevli ekiplerin, sporcular ve tatilcilerin huzur içinde kayak yapmasını sağladığını bildirdi.

Merkezde zaman zaman küçük kazalar nedeniyle yaralanmalar ve kaybolmalar yaşandığını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinde kayakseverlerin zaman zaman düşüp yaralanma, kaybolma ya da mahsur kalması gibi olaylara JAK timlerinin yanı sıra UMKE ekipleri de anında müdahale ediyor. Vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi amacıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde bulunan 5 kişilik ekipten oluşan JAK, birer kişiden oluşan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi kış sezonu boyunca kayak merkezinde görev yapacaklar."

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Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Murat Dağı, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde JAK, UMKE ve 112 ekipleri görevlerini sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde JAK, UMKE ve 112 ekipleri görevlerini sürdürüyor - Son Dakika
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