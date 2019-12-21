Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırımlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırımlar devam ediyor - Son Dakika

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırımlar devam ediyor

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesi ve Ege Bölgesi'nin en önemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi alındı.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırımlar devam ediyor, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesi ve Ege Bölgesi'nin en önemli kayak ve termal merkezlerinden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi alındı.


Yaklaşan kayak sezonu öncesi son hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Aracımız Muratdağı Termal Kayak Merkezimizin kayak pistlerinde ve konukların kullanabileceği alanlarda snowtrack (Kar ezme makinası) ile düzenleme çalışmaları için kullanılacak. Buradaki tek amacımız, pistlerimizi ve sahamızı en güzel ortam haline getirip her türlü engeli kaldırmak. Misafirlerimizin kayak yaparken haz almasını istiyoruz. Tesisimiz her geçen gün yenilenip modern hale getiriliyor" dedi. - KÜTAHYA

Kayak Merkezi, Murat Dağı, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:39 Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı - Son Dakika
18:37 TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır oldu - Son Dakika
18:36 Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
18:34 Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
18:34 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırımlar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]