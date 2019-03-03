Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi

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Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!

Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağırdı

Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?