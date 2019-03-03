Son Dakika Haberleri: Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi

Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi

1 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi, System.String[]
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Dalkılıç ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, birbirleriyle yarıştı.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden sanatçı Murat Dalkılıç, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Sahnesinin açılışını sözü ve müziği Ara Akan'a ait olan 'Son Liman' isimli yeni single'ı ile yapan Dalkılıç, 'Bir Hayli', 'Kırk Yılda Bir Gibisin' ve 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Neyleyim İstanbul'u gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Dinleyiciler de şarkılarda Dalkılıç'a eşlik etti. Dalkılıç, enerjisi ve danslarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan Murat Dalkılıç, bir yandan şarkılarını seslendirirken, diğer yandan da sahnede hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Hayranları, Dalkılıç ile fotoğraf çekinebilmek için birbiriyle yarıştı.

Bursa'daki dinleyicilerine ilgileri için teşekkür eden Murat Dalkılıç, "Uzun zaman olmuştu Bursa'ya gelmeyeli. Çok iyi oldu, yeni single çıkar çıkmaz ilk durağımız Bursa oldu" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:58 Kaynak: DHA

Bursa, Murat Dalkılıç, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı! Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağırdı

Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Uçağına Yıldırım Düştü Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]