Murat Dalkılıç'a Bursalı Hayranlarından Yoğun İlgi

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Dalkılıç ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, birbirleriyle yarıştı.



Pop müziğinin sevilen isimlerinden sanatçı Murat Dalkılıç, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Sahnesinin açılışını sözü ve müziği Ara Akan'a ait olan 'Son Liman' isimli yeni single'ı ile yapan Dalkılıç, 'Bir Hayli', 'Kırk Yılda Bir Gibisin' ve 'Lüzumsuz Savaş' ve 'Neyleyim İstanbul'u gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Dinleyiciler de şarkılarda Dalkılıç'a eşlik etti. Dalkılıç, enerjisi ve danslarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan Murat Dalkılıç, bir yandan şarkılarını seslendirirken, diğer yandan da sahnede hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Hayranları, Dalkılıç ile fotoğraf çekinebilmek için birbiriyle yarıştı.



Bursa'daki dinleyicilerine ilgileri için teşekkür eden Murat Dalkılıç, "Uzun zaman olmuştu Bursa'ya gelmeyeli. Çok iyi oldu, yeni single çıkar çıkmaz ilk durağımız Bursa oldu" dedi. - Bursa

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