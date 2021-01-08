Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı - Son Dakika

Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı

08.01.2021 07:39
Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı, System.String[]

Murat Dalkılıç'ın kendi kendine ettiğini dışarıdan gözlemleyip üzülmemek zor.Canı yanan bir ergen gibi davranıyor.

Murat Dalkılıç'ın kendi kendine ettiğini dışarıdan gözlemleyip üzülmemek zor.

Canı yanan bir ergen gibi davranıyor. Delirip delirip yaptığı şeyler "cool" havasına şuna buna değil, artık doğrudan sosyal çevresine, kişisel ilişkilerine, önemli dostluklarına zarar veriyor.

En son yılbaşı programına eski sevgisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i çıkardı diye Acun Ilıcalı'yla köprüleri attı, sosyal medyada takibi bıraktı. O ve başka birçok insanı.

Bir nevi erken girilmiş 40 yaş bunalımı yaşıyor gibi. Yeteneklerinizin ve fiziki kuvvetinizin zirvesinin artık geride kaldığını hissedersiniz.

Üstelik ömrünüzün önemli bir kısmı da geçmiştir...

"Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir" gibi açıklamalar yapmaya başladı. Bu söylediklerinden 37 yaşındaki Dalkılıç'ın aslında hangi kafada olduğunu anlıyoruz biraz...

? Gücünü kaybetmiş...

? Kadınların saygısını yitirmiş...

? Hatta bu yüzden sevgilisini kaybetmiş zannediyor kendini.

Evet, son bir-iki senedir önceki birkaç seneye nazaran daha az üretken, daha az popüler belki.

Ama herkes biraz öyle değil mi? Zaten bir senedir pandemi var. Kimin filmi, kimin turnesi rayında gitti ki?

Ama asıl tetikleyici, ayrıldığı sevgilisi Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki sinerji oldu.

Belki kendisini Kerem Bürsin ile kıyaslıyor ve onun tercih edildiğini düşünüyor.

Onlarla kurulan her teması, kendisine ihanet olarak algılıyor.

Aslında faul yaptı

Kimse sesini çıkarmadı ama geçen hafta Hande Erçel'i takipten çıkarırken yaptığı açıklama da "faul"dü. "Özel hayatını çok gösteriyor, çok gözüme sokuyor" türünden bir açıklama. Erçel, Bürsin'le birlikte olabilir de olmayabilir de. Ama Murat Dalkılıç'la aralarında muhtemelen bir centilmenlik anlaşması vardır. İki taraf da birbiri aleyhinde olumsuz açıklamalar yapmayacak, bundan sonraki ilişkileri hakkında olumlu/olumsuz yorumlardan (var, yok, iyi, kötü, vs.) kaçınacak...

İşte Dalkılıç bunu da çiğnedi prensipte. O sözler, Hande Erçel'in Kerem Bürsin'le ikide bir yaptığı paylaşımların "özel hayat" olduğunun Murat Dalkılıç tarafından ilan edilmesiydi aslında.

Biraz dinlense

Bundan sonra Hande-Kerem ikilisiyle görüşen, iş yapan, ilişki kuran herkesi takipten çıkaracaksa, kendisi çıksa sosyal medyadan daha iyi. Hiç olmazsa ilişkilerini zehirlemez durduk yere. Üstelik kefelerden birine "Hande + Kerem"i koyuyorsa. Yeldeğirmenleri gibi olur. Oluyor. Kariyeri boyunca hep pozitif şeylerle hatırlanan, güleç, şirinlik muskası bir insan Murat Dalkılıç. Neden bir süre bir yerlerde ruhunu ve markasını dinlendirmiyor?

Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı

Murat Dalkılıç, Acun Ilıcalı, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı - Son Dakika Magazin


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