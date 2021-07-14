Popçu Murat Dalkılıç, 2017 yılında iki yıl evli kaldığı Merve Boluğur'dan boşandı. Daha sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelikte kısa sürdü.

Dalkılıç'ın adı şimdilerde Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile anılıyor.

Geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçu, konser öncesinde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaştı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; konseri izleyenler arasında oyuncu Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.