Son Dakika Haberleri: Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

44 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, binanın bitişiğindeki caminin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracı ve 20 personelin, 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan yangının ikindi namazını kılan cemaatin camiyi boşalttıktan sonra çıktığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir anda başladığını görünce hemen camiye koştuğunu, Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitapları çıkardığını anlattı.

Murat Dede Camisi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:29 Kaynak: AA
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