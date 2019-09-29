Son Dakika Haberleri: Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı

27 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.

Caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Murat Dede Camisi, 1970 yılında ibadete açıldı.

Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]