Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.

Caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Murat Dede Camisi, 1970 yılında ibadete açıldı.