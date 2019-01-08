Son Dakika Haberleri: Murat Demir'den İksk'ya Destek

Murat Demir'den İksk'ya Destek

51 dakika önce

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek ve kulübün as başkanlarından Yaşar Çelik, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir'i makamında ziyaret etti.

Murat Demir'den İksk'ya Destek, System.String[]
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Dilek ve kulübün as başkanlarından Yaşar Çelik, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir'i makamında ziyaret etti.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen görüşmede Kulüp Başkanı İlker Dilek, işadamı Murat Demir'e kulübün son durumu ve yakın zaman içerisinde açılışı gerçekleştirilecek Kastamonu Eğitim, Kültür ve Spor Merkezi hakkında bilgiler verdi. Kulüp Başkanı Dilek, kulüp olarak gelecek dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da Murat Demir ile istişarelerde bulundu.

Kulüp olarak iyi bir yolda olduklarını ifade eden işadamı Murat Demir, kulübün bundan sonraki gençlik ve spor faaliyetlerine de canı gönülden destek olacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda Kulüp Başkanı Dilek, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir'e isminin yazılı olduğu 37 numaralı forma ve kulübün atkısı hediye edildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

İlker Dilek, İstanbul, Kastamonu, Murat Demir, Spor
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