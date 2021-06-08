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Murat Demirci: "Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana" - Son Dakika

Murat Demirci: "Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana"

08.06.2021 08:43
Murat Demirci:

Develi Belediyespor Voleybol takımı ile yolları ayrılan antrenör Murat Demirci veda mesajı yayımladı.

Develi Belediye spor Voleybol takımı ile yolları ayrılan antrenör Murat Demirci veda mesajı yayımladı.

2019-2020 sezonunda Develi Belediyespor'u 2.Ligden 1.Lige çıkartan antrenör Murat Demirci ile yollar ayrıldı. 6 sezondur Develi Belediyespor'da başarılı bir şekilde görev yapan Murat Demirci'nin yerine Osman Çakıray getirildi.

Spor hayatının sonuna geldiğini belirten antrenör Murat Demirci, "Bir sene alt yapıda ve 5 sene de 2.Ligde başantrenör olmak üzere 6 sezon çalıştığım spor hayatımın sonuna geldim. Bu saatten sonra Develi Belediyespor Voleybol Takımında hiçbir görevim ve sorumluluğum yoktur. Bugünden itibaren hiç kuşkusuz sadece yüzlerce, binlerce taraftarından biriyim. Kulüpte değişik kademelerde çalışmam için yönetim teklifte bulundu. Bu tekliflerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Ben kendilerinin kararına saygı duydum, onlar da sağolsunlar benim kararıma saygı duydular. Bu bir bayrak değişimidir. Bu bayrağı devraldığım arkadaşlar bu işi başlatmıştı. Biz ise belli bir süre içerisinde, taraftarımızın da büyük desteğiyle takımımızı 1.Lige taşımış olduk. Bundan sonraki arkadaşlar da daha yukarılara; Efeler ligine taşıyarak Develimize en büyük hizmeti yapacaklardır. Kişiler geçici, kurumlar ise bakidir. Bizim de gitme vaktimiz gelmiştir" dedi.

"Kimseye kırgın değil, gururluyum"

Hiç kimseye kırgın olmadığı aksine gururlu olduğunu belirten Demirci, " Bu kulüpte çok güzel 6 yılım geçti. Hiç kimseye kırgın değilim, tam aksine gururluyum. Çünkü sevgi seliyle birlikte zirvede bırakıyorum. Spor hayatım boyunca Develi, Kayseri bölge gruplarında ve Türkiye çapında sayısız kupa kaldırdım. 1.Lige çıkma kupası bu kupaların en büyüğü oldu. Develili olarak Develi halkına bu sevinci yaşattığımız için de çok mutluyum. Bu göreve geldiğim günden bu güne kadar bana destek olan yediden yetmişe herkese, başkanımıza, yönetimimize özellikle tek yürek olduğumuz muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra da kazanan spor olsun, sporla birlikte gençlerimiz olsun, kazanan Develimiz olsun. Takımımıza ve yeni gelen teknik ekibe de önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Murat Demirci: Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana

voleybol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Demirci: 'Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana' - Son Dakika Spor


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