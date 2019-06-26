Son Dakika Haberleri: Murat Doğan Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
Son Dakika Spor Haber

Murat Doğan Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

21 dakika önce

Milli güreşçi Murat Doğan, Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Murat Doğan Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]
Milli güreşçi Murat Doğan, Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Tokat'ın Zile İlçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde fahri antrenör Emre Şahin'in çalışmalarıyla yetişen Zile Belediyespor kulübü sporcusu Türkiye Şampiyonu güreşçi Murat Doğan, Avrupa Şampiyonasına hazır. Polonya'nın Krakow kentinde 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası'nda 68 kg'de Türkiye'yi temsil edecek olan Doğan'ın altın madalya ile ülkesine dönmesi bekleniyor. Antrenör Emre Şahin, gelecek vaat eden sporcusunun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Bayrağını göndere çektirerek dalgalandıracaklarını ifade eden Şahin, genç sporcusuna başarılar diledi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Avrupa, Polonya, Murat Doğan, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:32:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Doğan Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]