Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz - Son Dakika
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Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz

25.04.2022 16:19
Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başkent'teki devlet hastanelerinde yaşanan randevu sorununa dikkat çekerek, “Ankara’da yaşayan bir vatandaşın göz, KBB, kalp veya diş muayenesi olması imkânsız. Muayene olacaksa Nallıhan veya Polatlı’ya gitmesi gerekiyor. Muayene olamayan hastalar çaresizlik içinde, ama siz hala ‘çağ atladık’ palavraları ile utanmadan günü kurtarmaya çalışıyorsunuz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başkent'teki devlet hastanelerinde yaşanan randevu sorununa dikkat çekerek, "Ankara'da yaşayan bir vatandaşın göz, KBB, kalp veya diş muayenesi olması imkansız. Muayene olacaksa Nallıhan veya Polatlı'ya gitmesi gerekiyor. Muayene olamayan hastalar çaresizlik içinde, ama siz hala 'çağ atladık' palavraları ile utanmadan günü kurtarmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Asıl mesleği göz hekimliği olan Murat Emir, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Ankara'daki devlet hastanelerinin bazı bölümlerinden muayene randevusu alınamadığını belirtti. Hastaların yakın tarihli randevu için ilçelerdeki devlet hastanelerine yönlendirildiğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaşan Emir, şunları kaydetti:

"Ankara'da yaşayan bir vatandaşın göz, KBB, kalp veya diş muayenesi olması imkansız. Muayene olacaksa Nallıhan veya Polatlı'ya gitmesi gerekiyor. Muayene olamayan hastalar çaresizlik içinde, ama siz hala 'çağ atladık' palavraları ile utanmadan günü kurtarmaya çalışıyorsunuz."

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Murat Emir, Polatlı, Ankara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Emir: Muayene Olamayan Hastalar Çaresizlik İçinde, Siz Hala 'Çağ Atladık' Palavraları ile Günü Kurtarmaya Çalışıyorsunuz - Son Dakika
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