Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı
46 dakika önce
Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleşti.
Murat Erkan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
'ın Turkcell Genel Müdürü
olarak asaleten ataması gerçekleşti.
Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Murat Erkan atanmıştır" denildi.
Murat Erkan 15 Mart 2019'da, Kaan Terzioğlu
'nun yerine vekaleten getirilmişti. - İSTANBUL
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