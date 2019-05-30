Son Dakika Haberleri: Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı
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Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı

46 dakika önce

Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleşti.

Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı, System.String[]
Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürü olarak asaleten ataması gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Murat Erkan atanmıştır" denildi.

Murat Erkan 15 Mart 2019'da, Kaan Terzioğlu'nun yerine vekaleten getirilmişti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:34 Kaynak: İHA
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Ekonomi
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