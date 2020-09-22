Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı - Son Dakika

Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı.

Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı.

Kayseri'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü başarı ile yürüten Murat Eskici İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı. Kayseri'de 7 yıl İl Müdürlüğü yapan Eskici'nin öz geçmişi şu şekilde:

25 Ekim 1972 tarihinde Kayseri İncesu İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İncesu'da, Lise öğrenimini İncesu İmam Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi bölümünde "Spor Tesislerinin Pazarlaması" alanında Yüksek Lisans yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı "2011 Gençlik Çalıştayı" Koordinatörlüğü, 2015 "Spor ve Medya Sempozyumu" ile "Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Bölgesel Eğitim Programı" ve 2016 yılında "Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayı" gibi çeşitli Spor ve Gençlik Çalıştaylarında katılımcı veya Koordinatörlük görevlerini almıştır. Aynı zamanda "Toplantı Yönetimi, Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi" ve "Protokol ve Nezaket Eğitimi" hizmet içi seminerlerine katılarak sertifikalar almıştır.

İlk spor yöneticiliğine Kayseri Gençlik Spor Kulübünde başlayan Eskici, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünü kurarak ve Kulüp Başkanı olarak görev yapmıştır. Atletizm, Kayak, Dağcılık, Okçuluk, Masa Tenisi ve Yüzme branşlarında lisansı bulunan Eskici'nin, aynı zamanda Kayak branşında Uluslararası, Bilardo ve Yüzme branşlarında ise Ulusal Hakemlikleri bulunmaktadır.

Ülkemizde yapılan birçok Uluslararası müsabakalarda yönetici olarak görev alan Eskici 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarında ise Koordinatör Yardımcısı Danışmanlığı ve Tesisler Bölge Sorumlusu, 2016 Trabzon ISF Gymnasiade Okul Sporları Koordinatörlüğü, 2017 Erzurum 13. Avrupa Gençlik Olimpik (EYOF) Kış Festivali Kordinatörü, 2017 Samsun 27. Yaz Deaflympics Oyunları Bakanlık Adına Genel Sorumlu gibi bir çok pozisyonda görev aldı. Halen Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Boks Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.

Ülkemizde yapılan Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda göstermiş olduğu başarılarından dolayı "Universiade 2011 Kış Oyunları ve 2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunlarında" teşekkür belgesi alan Eskici, İlimizde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı; dört kez "Başarı Belgesi", bir kez "Üstün Başarı Belgesi" ve bir kez de "Maaşla Ödüllendirme" almıştır.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde değişik birimlerde; Memur, Şef, Şube Müdür Vekilliği, İl Müdür Vekilliği ve Araştırmacı kadrolarında görev alan Eskici, Kasım 2013 tarihinden itibaren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüttü.

Eskici, evli ve 2 çocuk babasıdır." - KAYSERİ

Kayseri, İncesu, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Murat Eskici, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atandı - Son Dakika

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