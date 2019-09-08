Son Dakika Haberleri: Murat Eskici, Karatecileri Ziyaret Etti
Son Dakika Spor Haber

Murat Eskici, Karatecileri Ziyaret Etti

35 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Karate Eğitim Seminerini İl Müdürü Murat Eskici ziyaret etti.

Murat Eskici, Karatecileri Ziyaret Etti, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Karate Eğitim Seminerini İl Müdürü Murat Eskici ziyaret etti.


İki gün sürecek olan Karate Eğitim Semineri Atatürk Spor Salonunda başladı. Sporcuları yalnız bırakmayan İl Müdürü Eskici, bir süre sohbet ederek, sporculara yeni sezonda başarılar diledi. Eskici, ziyaret sonunda günün anısına sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz
Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Eskici, Karatecileri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]