Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu - Son Dakika Spor

Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok başarıya imza atan kayak sporcularını antrenman esnasında ziyaret etti.

Murat Eskici, kayakçılarla antrenmanda buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, birçok başarıya imza atan kayak sporcularını antrenman esnasında ziyaret etti.


5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de yapılacak olan Slalom Yarışlarına hazırlanan sporcuları antrenman yaparken ziyaret eden Eskici, sporcularla bir süre sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara katılacakları yarışlarda Kayseri'nin ismini kürsüde duyuracaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Palandöken, Kayseri, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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