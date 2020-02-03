Murat Eskici, sporcular ile antrenmanda buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri'yi ve ülkemizi başarıyla temsil eden snowboard sporcularıyla antrenmanda bir araya geldi.



18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Snowboard 2.Etap yarışlarına Erciyes'te hazırlıklarını sürdüren sporcuları antrenman yaparken ziyaret eden Eskici, sporcularla bir süre sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara katılacakları yarışlarda Kayseri'nin ismini kürsüde duyuracaklarına inandığını belirterek 2020 sezonunun başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ