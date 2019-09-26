Murat Germen Cumhuriyet Kupası'na davet edildi

Murat Germen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü U11 Takımı, 25-27 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek olan ve aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Altınordu, Başakşehir gibi profesyonel ekiplerin ve Bulgaristan takımlarının da yer alacağı Cumhuriyet Kupası'nda Manisa'yı temsil edecek.



20-22 Eylül tarihlerinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen National Stars Cup'ta büyük bir başarıya imza atan Murat Germen Spor Kulübü, TRCup Şirketi tarafından Cumhuriyet Kupası'na davet edildi. 16 takım arasında gösterdiği performansla ikincilik elde eden U11 Takımı, 25-27 Ekim tarihlerinde yine Çanakkale'de düzenlenecek Cumhuriyet Kupası'nda Manisa'yı temsil edecek. Öte yandan profesyonel kulüplerin yer alacağı önemli organizasyonda sahne almaya hazırlanan U11 Takımı, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Murat Germen Spor Kulübü U11 Antrenörü Soner Seçilmiş, TRCup'ın geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği National Stars Cup'ın tüm takımlar açısından verimli geçtiğini belirterek, "Eceabat'ta U11 Takımımız finalde kaybetmiş ikinci olmuştu. Turnuvayı organize eden TRCup şirketi birinci olan takımı Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyona götürme ödülü koymuştu. Biz bu ödülü kazanamadık ancak ikinci olan takımda bir sonraki turnuvaya ücretsiz katılma hakkı kazanacaktı. Bizim çocuklarımız da mücadele edip bu ödülü kazandılar. Şimdi Ekim ayında yapılacak Cumhuriyet Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Altınordu, Başakşehir gibi profesyonel ekiplerin ve Bulgaristan takımlarının da yer alacağı turnuvaya katılım için davet aldık. TRCup şirketine verdikleri sözü yerine getirdikleri için ve de geçtiğimiz hafta katıldığımız turnuvayı sorunsuz tamamladıkları için teşekkür ediyoruz. Yeni bir hedefle nasipse Çanakkale'ye gideceğiz. Çocuklarımız yine kendilerine yakışanı yapacaklardır. Biz onlara sonuna kadar inanıyoruz. Murat Germen Spor Kulübü her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Sadece yaz döneminde değil, 12 ay boyunca antrenmanlarımız devam etmektedir. Ailelerimiz çocukları için bizlerle sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirler" diye konuştu. - MANİSA