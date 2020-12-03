Murat Germen'in projesine bakanlıktan onay - Son Dakika

Murat Germen'in projesine bakanlıktan onay

03.12.2020 13:00
Murat Germen'in projesine bakanlıktan onay, System.String[]

Murat Germen Spor Kulübü önemli bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Murat Germen Spor Kulübü önemli bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Her geçen gün büyüyen mavi-beyazlı kulübün Yeşilay ile ortaklaşa hazırladığı 'Yılkılar Bisiklet Cafe' projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bakanlığın, Gençlik Projeleri'ne olan desteği yoğun talep üzerine 35 milyon TL'den 90 milyon TL'ye yükselttiğini ifade eden Murat Germen Kulüp Başkanı Fatih Yıldız, "Kulübümüz önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz projemizin onaylanması bizleri çok mutlu etti. Proje koordinatörümüz Ali Berber ve Yeşilay Manisa Proje Sorumlusu Tolga Yıldız'ın bu işte önemli emekleri var. Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na, Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Yeşilay Manisa adına Tolga Yıldız'a teşekkür ediyoruz. İlimizde daha fazla insanı bu projeyle birlikte bisiklet ile tanıştırmak istiyoruz." dedi.

"Şehrimize değer katacak"

Yeşilay Manisa Proje Sorumlusu Tolga Yıldız ise, Murat Germen Spor Kulübü'nün Manisa'da çok önemli işlere imza attığını belirterek, "Öncelikle Murat Germen Spor Kulübü ailesini yürekten kutluyorum. Sadece futbol anlamında değil, her daim farklı etkinliklerde onları görebiliyoruz. İlimizin başarılı sporcular yetiştiren önemli kulüplerinden Murat Germen Spor Kulübü önderliğinde Spor Bakanlığımıza teklif ettiğimiz projemizin kabul edildiğini öğrendik. Yılda yaklaşık 20 bin kişiye hizmet veren Yeşil Kitap Kafe'nin ardından, Yılkılar Bisiklet Kafe projesi, bisiklet sporcularının yetişmesine katkı sağlayıp, çeşitli etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacak ve şehrimize değer katacak. Şehrimize hizmet etme fırsatını bir kez daha bizlere sağladıkları için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

765 projeye destek verilecek

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde rekor sayıda başvuru geldiğini, bu projeler içerisinden ise 765 projeye destek vereceklerini bildirdi. Program kapsamında; 765 projeye 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek verilerek toplam 90 milyon TL proje desteği sağlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması olmak üzere 8 başlıkta çağrıya çıktıklarını hatırlattı. Bakan Kasapoğlu ayrıca "Gençlerimize, 'Fikir senden, destek bizden' diye seslenerek, fikrin varsa gel diyoruz. Gençlerimize gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak desteklerimiz sürecek. Fikri olan gençlerimizin her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isterim" dedi. - MANİSA

Murat Germen'in projesine bakanlıktan onay

Murat Germen, Bisiklet, Yeşilay, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Germen'in projesine bakanlıktan onay - Son Dakika Spor


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