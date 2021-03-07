Murat Germen SK'dan Süper Lige - Son Dakika

Murat Germen SK'dan Süper Lige

07.03.2021 11:45
Murat Germen SK'dan Süper Lige, System.String[]

Altyapısından çıkardıkları oyuncularla son dönemde gündeme sık sık gelen Murat Germen Spor Kulübünde forma giyen 16 yaşındaki Arda Özkan Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer oldu.

Altyapısından çıkardıkları oyuncularla son dönemde gündeme sık sık gelen Murat Germen Spor Kulübünde forma giyen 16 yaşındaki Arda Özkan Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer oldu. Manisa ekibinde birçok yetenekli ismin ise kulüpler tarafından yakın takip altında olduğu öğrenildi.

Murat Germen Spor Kulübü, Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor. Yıllardır altyapıda yaptığı işlerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan mavi-beyazlılar, son olarak Manisaspor ile protokol imzaladı. Ege ekibinin aynı zamanda altyapısı olan Murat Germen Spor Kulübü, akademisinden çıkardığı Arda Özkan'ın Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer olmasıyla büyük bir gurur daha yaşadı. Tamamen altyapı olarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak adına çalışan Murat Germen Spor Kulübü'nde 3 yıl forma giyen Arda Özkan 2005 Manisa doğumlu. Orta saha pozisyonda oynayan Arda, 2017 yılında Altınordu'ya transfer oldu. İzmir ekinde başarısını sürdüren 16 yaşındaki isim şimdi Ankaragücü forması giymenin heyecanını yaşayacak.

Alper Dirik: "Gururluyuz"

Murat Germen Spor Kulübü Futbol Direktörü Alper Dirik, bu tür gelişmelerin kendilerini daha da hırslandırdığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Adnan Demir'i Manisaspor'a göndermenin mutluluğunu yaşamıştık. Şimdi ise akademimizden çıkan Arda Özkan'ın Altınordu'dan Ankaragücü'ne transferiyle daha da gururlandık. Bizler bu iş için yola çıkarken tek amacımız vardı; O da Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaktı. Şuan görüyoruz ki doğru yoldayız. Daha birçok isim bu kulüpten başka takımlara transfer olacak. Arda Özkan'a Ankaragücü Kulübü'nde başarılar diliyoruz. Gururluyuz." diye konuştu. - MANİSA

Murat Germen SK'dan Süper Lige

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Germen SK'dan Süper Lige - Son Dakika Spor


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